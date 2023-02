UNO-Vollversammlung trifft sich zu hochrangiger Sitzung

Knapp ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine trifft sich die UNO-Vollversammlung am Mittwoch (21.00 Uhr/MEZ) zu einer hochrangigen Debatte. Das Treffen des größten UNO-Gremiums im UNO-Hauptquartier in New York dürfte sich wegen der Vielzahl von Sprecherinnen und Sprechern bis Donnerstag hinziehen.