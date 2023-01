Zweiter großer Protesttag gegen Pensionsreform in Frankreich

In Frankreich hat am Dienstag der zweite landesweite Generalstreik gegen die geplante Pensionsreform das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Die Pariser Metro verkehrte nur sporadisch und das Liniennetz vom Nahverkehr bis hin zu den Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ TGV war stark ausgedünnt. Die Hälfte aller Volksschullehrer beteiligte sich nach Gewerkschaftsangaben am Streik. Große Menschenmengen zogen zugleich durch Paris und andere Städte, um zu protestieren.