Prediger im Iran mit Benzin übergossen und angezündet

Im Iran haben Unbekannte laut Medienberichten einen Prediger mit Benzin übergossen und angezündet. Auch das Haus des sunnitischen Klerikers im Nordwesten des Landes sei in Brand gesetzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Montagabend. Der Prediger aus einer ländlichen Region in Kurdistan nahe der Provinzhauptstadt Sanandaj erlag demnach seinen schweren Verletzungen. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt.