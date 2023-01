Tausende Tunesier protestieren gegen Präsident Saied

In Tunis haben Tausende Tunesier gegen Präsident Kais Saied demonstriert. In der überfüllten Prachtstraße Habib Bourguiba Avenue riefen die Demonstranten am Samstag "Das Volk fordert den Sturz des Regimes". Anlass der Kundgebung ist der Jahrestag der Revolution von 2011, die dem Land die Demokratie gebracht hatte. Die Polizei hat nach Berichten von Reuters-Reportern ihre Präsenz in der Innenstadt massiv verstärkt.