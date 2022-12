Unabhängigkeit der Justiz in Hongkong weiter eingeschränkt

China beseitigt in Hongkong Reste demokratischer Strukturen in der ehemaligen britischen Kolonie. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses in Peking ordnete an, dass der Hongkonger Regierungschef John Lee ein Urteil eines Gerichts in der Metropole außer Kraft setzen kann, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Damit werden Sorgen befeuert, die richterliche Unabhängigkeit in der Millionenstadt werde weiter ausgehöhlt.