Raketeneinschlag in Polen: Nehammer mahnt "Besonnenheit" ein

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nach der Explosion einer Rakete in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine "Besonnenheit" eingemahnt. "Besonnenheit ist gerade in Zeiten des Krieges das Gebot der Stunde", sagte Nehammer nach dem Ministerrat am Mittwoch. Gleichzeitig verurteilte er die Raketenangriffe Russlands "aufs Schärfste".