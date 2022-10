IAEA-Chef reist noch diese Woche nach Kiew und Moskau

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, reist noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau. Grossi werde seine Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja fortsetzen, erklärte die IAEA am Dienstag in Wien. Ziel sei die Schaffung einer solchen Zone "so bald wie möglich".