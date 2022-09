Umfragen sehen äußerst knappes Rennen bei Schweden-Wahl

Vor der Parlamentswahl in Schweden am Sonntag trennen die politischen Blöcke in Umfragen nur wenige Tausend Stimmen. Ein Meinungsbild im Auftrag der Zeitung "Aftonbladet" sah das Lager um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Samstag bei 49,6 Prozent und den konservativ-rechten Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei 49,4 Prozent der Stimmen, was auf eine Differenz von etwa 13.000 Stimmen hinausläuft.