"Du wirst als einer der wichtigsten Präsidenten der Geschichte gelten, zusammen mit einer der wichtigsten First Ladies", würdigte der gegenwärtige Präsident und ehemalige Obama-Vize Joe Biden die beiden - unter dem Applaus zahlreicher geladener Gäste.

Barack Obamas Porträt, gemalt von Robert McCurdy, zeigt den heute 61-Jährigen fotorealistisch in einem dunklen Anzug und grauer Krawatte vor einem hellen Hintergrund. "Was ich an Roberts Arbeit liebe, ist, dass er Menschen genau so malt, wie sie sind. Wohl oder übel", scherzte Obama über sein Porträt und brachte sein Publikum zum Lachen. "Er fängt jede Falte in deinem Gesicht ein, jede Falte in deinem Hemd. Sie werden feststellen, dass er sich weigerte, meine grauen Haare zu verstecken. Und meine Bitte ablehnte, meine Ohren kleiner zu machen."

McCurdy fertige das Gemälde auf Grundlage von Fotos an, die er von Obama machte. Über ein Jahr verbringt er nach Angaben des Weißen Hauses mit jeder hyper-realistischen Arbeit, die absolute Neutralität zum Ziel hat. McCurdy malte unter anderem Nelson Mandela, den Dalai Lama oder Muhammad Ali.

Michelle Obama wurde von Malerin Sharon Sprung in einer klassischen Pose porträtiert, auf einem roten Sofa sitzend, ein hellblaues Kleid tragend. "Ich bin begeistert, dass diese außergewöhnliche Arbeit für immer als Teil der Geschichte unserer Nation verankert sein wird", kommentierte Obama und betonte, dass die New Yorkerin Sprung nun zu dem kleinen Kreis der Malerinnen gehöre, die ein Porträt für das Weiße Haus angefertigt hätten.