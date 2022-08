Patienten laut Ärzte ohne Grenzen auf Haiti exekutiert

Eine Gruppe bewaffneter Männer hat am Sonntag gegen 23.00 Uhr das Krankenhaus Raoul Pierre Louis in Port-au-Prince gestürmt und einen Patienten vor dem Krankenhaus exekutiert. Dies berichtete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), welche die Notaufnahme unterstützt, auf der der unter Waffengewalt herausgeholte Patient lag. "Wir sind entsetzt über die Barbarei dieses Mordes, der gegen unsere humanitären Prinzipien verstößt", hieß es am Freitag in einer Aussendung.