Bombenanschlag in Kabul - Mindestens acht Tote

Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht Menschen getötet worden. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, wie die Taliban-Behörden am Freitag mitteilten. Zu der Attacke in einem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil im Westen der Metropole bekannte sich die sunnitische Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS). Einige der Verletzten schwebten am Abend in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.