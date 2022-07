Biden verurteilt Trumps Untätigkeit bei "Hölle" im Kapitol

US-Präsident Joe Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump wegen seines stundenlangen "Zusehens" bei der Kapitol-Attacke heftig angegriffen. "Während er das tat, wurden mutige Polizeibeamte drei Stunden lang der mittelalterlichen Hölle ausgesetzt, triefend vor Blut, umgeben von einem Gemetzel, von Angesicht zu Angesicht mit einem verrückten Mob, der die Lügen des besiegten Präsidenten glaubte", so Biden am Montag (Ortszeit) in einer Videorede vor Strafverfolgungsbeamten.