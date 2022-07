Lukaschenko warnt vor atomarer Eskalation im Ukraine-Krieg

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat mit Blick auf den Ukraine-Krieg vor einer atomaren Eskalation gewarnt. Er rief den Westen, die Ukraine und Russland am Donnerstag auf, den Konflikt zu beenden, um einen drohenden "Atomkrieg" abzuwenden. "Wir müssen aufhören und ein Abkommen schließen, um dieses Chaos, diesen Einsatz und den Krieg in der Ukraine zu beenden", sagte Lukaschenko in einem Exklusivinterview mit der Nachrichtenagentur AFP.