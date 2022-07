Seit Wochen kursierten in Berlin und Kiew Gerüchte, dass Melnyk bald auf einen anderen Posten wechseln würde. Er war unter anderem als künftiger stellvertretender ukrainischer Außenminister gehandelt worden. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hatte vergangenen Dienstag gesagt, dass seit längerem über einen Wechsel auf dem Posten des ukrainischen Botschafters in Deutschland gesprochen werde.

Das ukrainische Präsidialamt hatte am Samstag bekanntgegeben, dass auch die Chefdiplomaten in Norwegen, Tschechien, Ungarn und Indien abberufen würden. "Diese Rotation ist ein normaler Bestandteil der diplomatischen Praxis", teilte Selenskyj in einer Erklärung mit. Er hatte in den vergangenen Monaten von ukrainischen Botschaftern gefordert, in ihren Gastländern internationale Unterstützung und Militärhilfe für die Ukraine zu sammeln - und Botschafter entlassen, mit deren Bilanz er nicht zufrieden war.

Der 46-jährige Melnyk war seit 2014 Botschafter in Berlin und seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar in deutschen Medien sehr präsent. Er hatte in zum Teil harscher Form von der deutschen Bundesregierung mehr Unterstützung für sein Land gefordert. Kanzler Olaf Scholz hatte er dabei eine "beleidigte Leberwurst" genannt, weil dieser eine Einladung von Selenskyj nach Kiew nicht sofort annahm. Die Beziehungen Kiews zu Deutschland gelten als besonders sensibel. Die Bundesrepublik ist zum einen in hohem Maße von russischen Gaslieferungen abhängig, zum anderen aber mit den USA der wichtigste Finanzier der Ukraine.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich das ukrainische Außenministerium von Melnyks Interview-Äußerungen über den ukrainischen Politiker Stepan Bandera distanziert, der im Zweiten Weltkrieg als Partisanenführer aktiv war und mit der deutschen Wehrmacht zusammengearbeitet hatte. Melnyks Äußerungen hatten zu diplomatischen Verstimmungen in Polen und Israel geführt. Über Bandera hatte Melnyk gesagt, dieser sei "kein Massenmörder von Juden und Polen" gewesen.