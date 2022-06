Türkisches Schiff verlässt Mariupol nach Treffen in Moskau

Im Streit um ukrainische Getreideexporte sind Militärvertreter Russlands und der Türkei zu Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen habe am Dienstag in Moskau stattgefunden, berichteten das russische Verteidigungsministerium und die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Als Resultat der Gespräche habe der türkische Frachter "Azov Concord" den unter russischer Kontrolle stehenden Hafen von Mariupol verlassen. Ob oder womit der Frachter beladen war, ist unbekannt.