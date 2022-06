Nach Khashoggi-Mord: Saudischer Kronprinz in der Türkei

Der Kronprinz Saudi-Arabiens hat die Türkei das erste Mal seit dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi vor mehr als drei Jahren besucht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfing Mohammed bin Salman am Mittwoch mit einer Zeremonie in Ankara - ein weiterer Schritt einer diplomatischen Annäherung seit dem Mord. Der Besuch bin Salmans wurde aber auch von scharfer Kritik begleitet.