Weite Teile Belgiens durch Generalstreik lahmgelegt

In Belgien hat ein Generalstreik am Dienstag weite Teile des Landes lahmgelegt. Betroffen war insbesondere der öffentliche Nah- und Fernverkehr, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch die ICE-Verbindungen der Deutschen Bahn zwischen Brüssel und Frankfurt am Main fielen aus. Hintergrund der Proteste sind Forderungen nach besseren Einkommen wegen der hohen Inflation sowie eine allgemeine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen.