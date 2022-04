OÖ. Stiftskonzerte starten wieder voll durch

Die Oberösterreichischen Stiftskonzerte zählen zu den ältesten Musikfestivals des Kultursommers im Land ob der Enns. Die 49. Saison mit 18 Konzerten von 11. Juni bis 31. Juli bringt - nach coronabedingter Reduzierung - wieder eine beachtliche Sammlung von Solisten, Ensembles und Orchestern in die barocken Kirchen und Prunkräume der Stifte St. Florian, Kremsmünster, Lambach und Wilhering. Der künstlerische Leiter Rico Gulda hat am Donnerstag das Programm in Linz präsentiert.