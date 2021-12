Nehammer will "Brückenbauer" im Ukraine-Konflikt sein

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich vor seinem ersten EU-Gipfel am Donnerstag dafür ausgesprochen, Österreich als "Brückenbauer" im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland anzubieten. Es müsse eine Eskalation vermieden werden, "weil auch hier ein Streichholz reicht, eine ganz gefährliche Lage hervorzurufen", sagte Nehammer am Montag im Hauptausschuss des Nationalrats in Wien. Die Unabhängigkeit der Ukraine sei zu unterstützen, meinte der Kanzler.