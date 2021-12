Styriarte lädt 2022 zum virtuellen Reisen ein

Die Styriarte begibt sich im nächsten Sommer auf Reisen – zumindest soll dieses Gefühl bei den thematisch über die ganze Welt verstreuten Konzerten vermittelt werden. Am Montag wurde im zum Reisebüro umgestalteten Kartenbüro das Programm präsentiert, das von der Oper "La Corona d'Arianna" über eine Big-Band-Version des "Weißen Rössls" bis zu einer "Fahrradtour von New York über Venedig bis nach Buenos Aires", reicht, verhieß Intendant Mathis Huber am Montag.