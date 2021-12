Ungesicherter Christbaum am Auto kann teuer werden

71 Prozent von 1.002 Teilnehmern an einer vom ÖAMTC beauftragten Umfrage wollen ihren Haushalt mit einem Christbaum schmücken. Die große Mehrheit schafft ihn mit dem Auto zu seinem Bestimmungsort. Dabei müssen Vorschriften eingehalten werden, sonst kann es teuer werden, mahnt der Club: "Wie jedes Ladegut im bzw. am Fahrzeug muss auch ein Weihnachtsbaum vorschriftsmäßig gesichert werden. Andernfalls drohen Strafen von bis zu 5.000 Euro", so ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.