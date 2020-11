Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Wien-Landstraße

Drei Menschen sind beim Vollbrand einer Wohnung in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Landstraße verletzt worden. Laut Lukas Schauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, wurden die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr in die Mohsgasse gerufen. Im vierten Stock eines Mehrparteienhauses stand ein hofseitig gelegenes Appartement in Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen. Die Wohnungsinhaberin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.