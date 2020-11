Kritik an Ungarns mangelhaftem Kampf gegen Korruption

Der Europarat hat erneut Ungarns mangelhafte Bemühungen im Kampf gegen Korruption kritisiert. Wie bereits im vergangenen Jahr sei die Verbesserung "generell unbefriedigend", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Anti-Korruptionsgremiums GRECO. So habe Ungarn "nur fünf von 18 Empfehlungen aus dem Jahr 2015 in Bezug auf Parlamentsmitglieder, Richter und Staatsanwälte zufriedenstellend umgesetzt".