Messerattacken in Baden: Vier Jahre Haft für 19-Jährigen

Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Donnerstag ein 19-Jähriger wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der in Prag geborene österreichische Staatsbürger wurde für mehrere nächtliche Messerattacken im Mai in Baden verantwortlich gemacht. Vier Personen hatten damals Schnittwunden, zwei andersartige Verletzungen erlitten. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig.