Pariser Opernsänger singt wieder aus dem Fenster

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

"An meinem Fenster ist das Gefühl stärker als in der Oper, weil ich hier keine Rolle spiele, sondern ich selbst bin", so Senechal. Das Repertoire passe er jeweils an die vorherrschende Stimmung in der Bevölkerung an. So reicht das Spektrum von der "Marseillaise" bis zu "Star-Spangled Banner" nach der US-Präsidentenwahl.

Finanzielle Unterstützung erhält Senechal für sein Engagement nicht. "Ich versuche Geld zu sparen, in dem ich mich von Pasta, Reis und Kartoffeln ernähre", meinte der Sänger.