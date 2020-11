Wiener Koalitionsverhandlungen in Untergruppen abgeschlossen

Rot-Pink hat eine wichtige Hürde genommen: Die Verhandlungen zwischen der SPÖ und den NEOS zur Bildung einer neuen Wiener Stadtregierung sind am Donnerstag in den Untergruppen abgeschlossen worden. Das teilte die SPÖ der APA mit. Man sei auf der "Zielgerade", nun folge in den nächste Tagen das "Feintuning", hieß es. Über Inhalte wurde weiterhin nichts verlautbart. Das Koalitionsübereinkommen soll am Dienstag präsentiert werden.