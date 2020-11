Anschlag in Wien - Schuldirektor nach Posting entlassen

Der Direktor des Gymnasiums Wolfgarten der Diözese Eisenstadt ist infolge eines Facebook-Postings zum Anschlag in Wien entlassen worden. Der Schulleiter war in der Vorwoche zunächst suspendiert worden, weil er am Montagabend "Terror in Wien! Refugees welcome!" gepostet haben soll. Nach der Suspendierung seien Fakten an die Diözese herangetragen worden, die "diesen Schritt erforderlich machten", bestätigte ein Sprecher am Donnerstag einen Bericht des ORF Burgenland.