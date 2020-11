Deutschland sieht Russland im Fall Nawalny in der Pflicht

Im Fall des vergifteten Kremlgegners Alexej Nawalny sieht Deutschland Russland in der Pflicht, Ermittlungen zur Aufklärung des Verbrechens einzuleiten. Das geht aus einer Antwort Deutschlands an die russischen Behörden hervor, wie ein Sprecher des Justizministeriums in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte.