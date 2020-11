Baurechtliche Verstöße bei Lech/Zürs-Ski-Projekt

Die Betreiber der "Flexenarena" in Lech-Zürs haben im Zuge der Errichtung der alpinen Ski-Weltcup- und Trainingsstrecke offenbar eine Reihe an Gesetzesübertretung begangen. Insgesamt gibt es fünf Anzeigen. So wurden das Schneedepot, die Geländeveränderungen, ein vermuteter Zugangsweg sowie Teile der Flutlichtanlage ohne Bewilligung ausgeführt, wie aus der Anfragebeantwortung von Landesrat Johannes Rauch (Grüne) und Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) an die Grünen hervorgeht.