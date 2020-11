34-Jähriger in Osttirol von Kleintransporter überrollt

Ein 34-jähriger Paketzusteller ist am Dienstag in Assling in Osttirol von seinem Kleintransporter teilweise überrollt worden. Der Mann hatte sein Fahrzeug auf einem leicht abschüssigen Firmenparkplatz abgestellt. Daraufhin ging er hinter den Transporter, um Pakete auszuladen, als das Fahrzeug plötzlich nach hinten rollte, so die Polizei. Der Mann dürfte wohl die Handbremse nicht richtig angezogen haben. Er wurde schwer verletzt und wurde in das Krankenhaus Lienz geflogen.