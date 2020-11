Mindestens elf Lehrer in Unruhe-Region von Kamerun entführt

In einer Unruhe-Region von Kamerun sind mindestens elf Lehrer entführt worden. Bewaffnete Männer hätten am Dienstag eine von der presbyterianischen Kirche betriebene Grundschule im Ort Kumbo in der Region Nordwest gestürmt, sagte der Leiter der presbyterianischen Kirche in Kamerun, Samuel Fonki. Schüler seien keine entführt worden. "Alle sind in Angst versetzt und wir wissen nicht, was mit den Lehrern als nächstes passiert", sagte Fonki.