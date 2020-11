Kurz-Appell: "Dem Hass keinen Raum geben"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag angekündigt, dem Terrorismus nach dem Anschlag in Wien mit allen Mitteln entgegenzutreten. "Wir werden uns von Terroristen nicht einschüchtern lassen", sagte er in einer kurzen Ansprache. Gleichzeitig appellierte er, die von den Islamisten angestrebte Spaltung der Gesellschaft nicht zuzulassen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte an, dass Österreich jetzt gemeinsam die Grund- und Freiheitsrechte verteidigen werde.