Mehr als 66 Prozent für Verfassungsreform in Algerien

Bei dem Referendum über eine neue Verfassung in Algerien haben mehr als 66 Prozent der Teilnehmenden für die Vorlage von Staatschef Abdelmadjid Tebboune gestimmt. Das teilte die Wahlkommission am Montag in Algier mit. Allerdings beteiligte sich nicht einmal jeder vierte Wahlberechtigte an der Abstimmung. Die Protestbewegung Hirak hatte im Vorfeld zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen.