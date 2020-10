Mann in Bangladesch wegen Umgangs mit Koran angezündet

Ein Mob hat in Bangladesch einen Mann angezündet und dazu "Allahu akbar" geschrien. Ein Video der Tat machte in den sozialen Medien in dem mehrheitlich muslimischen Land die Runde. Zwei Männer sollen zuvor einem Imam gesagt haben, dass Islamisten illegale Waffen in dessen Moschee gelagert haben könnten. Bei der Suche nach den Waffen sei mit dem in einem Regal stehenden Koran und anderen heiligen Büchern nicht respektvoll umgegangen worden.