Tschechin beim Wandern in der Steiermark tödlich verunglückt

Eine 23-jährige Tschechin ist am Dienstag beim Wandern im Bezirk Liezen in der Steiermark tödlich verunglückt. Die Frau war gegen Mittag mit ihrem 28-jährigen Lebensgefährten und ihren zwei Hunden von der Kaltenbachkehre über die Kaltenbachseen in Richtung Gipfel des Deneck unterwegs. Beim Fotografieren rutschte sie auf einem steil abfallenden Felsen aus und stürzte 150 Meter in die Tiefe.