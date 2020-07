Reitlehrer soll jahrelang Schülerinnen missbraucht haben

Ein 56-jähriger Reitlehrer in der Steiermark ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs seiner teils unmündigen Schülerinnen verhaftet worden. Der Mann soll in den vergangenen Jahren "in zahlreichen Fällen diverse strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität begangen haben", hieß es am Donnerstag von der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Verdächtige schwieg bisher.