Britischer Minister: Rüsten gegen russische Weltraum-Macht

Großbritannien will sich besser gegen eine mögliche Bedrohung aus dem Weltraum durch Russland und China wappnen. Anlass dafür sei der Test einer Anti-Satelliten-Waffe in dieser Woche durch Russland, schrieb Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Gastbeitrag für "The Sunday Telegraph".