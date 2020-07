Tausende Israelis fordern Rücktritt von Netanyahu

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Israel den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanyahu gefordert, der wegen Korruption angeklagt ist und wegen seiner Corona-Politik massiv in der Kritik steht. Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem. Auch in Tel Aviv gingen Tausende Menschen gegen Netanyahu auf die Straße.