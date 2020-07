Weißhaidinger mit 63,67 m Diskus-Landesmeister

Diskuswerfer Lukas Weißhaindinger hat am Samstag die oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Ried in seiner Spezialdisziplin mit 63,67 m gewonnen. Es war wegen der sonstigen Einhaltung internationaler Verpflichtungen das erste Antreten des 28-Jährigen bei diesem Event seit vielen Jahren. Coach Gregor Högler war erstmals bei einem Wettkampf seines Schützlings via Skype dabei.