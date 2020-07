Tausende versammeln sich in Portland vor Polizei-Zentrale

In Portland im US-Bundesstaat Oregon halten die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt an. Tausende Menschen versammelten sich am Donnerstagabend vor der Polizeizentrale der Stadt, in die US-Präsident Donald Trump gegen den Willen des Bürgermeisters Bundespolizisten zum Einsatz gegen Demonstranten geschickt hat.