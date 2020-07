Mindestens 40 Tote bei Angriffen auf Dörfer in Mali

Bei mehreren Angriffen auf Dörfer in Mali sind in dieser Woche mindestens 40 Menschen getötet worden. Bereits am Mittwoch hätten bewaffnete Angreifer vier Dörfer attackiert, die von der Volksgruppe der Dogon bewohnt werden, teilten örtliche Verantwortliche am Freitag mit. Nach Armeeangaben wurden bei den Angriffen 31 Zivilisten getötet.