64-Jährige auf Rax mehr als 150 Meter in Tod gestürzt

Auf der Rax in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstagvormittag eine 64-Jährige nach Polizeiangaben 150 bis 200 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen. Sie war mit einer 80 Jahre alten Frau unterwegs, die unverletzt am Tau ins Tal geflogen wurde. Die Leiche der anderen Alpinistin wurde ebenfalls vom Polizeihubschrauber "Libelle" geborgen.