Suche nach Leiche in Tiroler Mordfall wird fortgesetzt

Im Fall der offenbar von ihrem Ehemann in Imst in Tirol erwürgten und in den Inn geworfenen 31-Jährigen soll die Suche nach dem Leichnam am Dienstag fortgesetzt werden. Aufgrund der Wetterbesserung sei dies nun möglich, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch gegenüber der APA. Sowohl die Wasserrettung, als auch Leichenspürhunde sollen zum Einsatz kommen.