Dreifachjackpot im Lotto "6 aus 45" zweimal geknackt

Der am Sonntag im Lotto "6 aus 45" ausgespielte Dreifachjackpot ist zweimal geknackt worden. Je ein Spieler in Vorarlberg und in Niederösterreich hatte die sechs richtigen Zahlen 10, 16, 28, 31, 36 und 37 per Normalschein getippt. Das bedeutete einen Gewinn von jeweils mehr als 1,6 Millionen.