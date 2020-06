Festival O-Töne im MuseumsQuartier findet statt

Gelesen und zugehört wird auch diesen Sommer: Das Literaturfestival O-Töne im Wiener MuseumsQuartier kann wie geplant und in vollem Umfang stattfinden. Die 17. Ausgabe des Open-Air-Lesereigens beginnt am 16. Juli mit Xaver Bayer und Helena Adler, wurde am Montag mitgeteilt. Insgesamt stehen bis Anfang September acht Abende mit arrivierten Autoren und Debütanten an.