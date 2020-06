Festnahmen bei Anti-Corona-Protesten in den Niederlanden

Bei Protesten gegen Corona-Beschränkungen in den Niederlanden ist es am Sonntag zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatten sich Hunderte Menschen in Den Haag versammelt, um unter anderem gegen die Abstandsregel von 1,50 Metern zu protestieren. Zunächst verlief nach Polizeiangaben alles friedlich, bis Fußballfans Steine und Flaschen gegen Polizisten schleuderten.