Siege für Atalanta Bergamo und Inter bei Serie-A-Restart

Atalanta Bergamo hat beim ersten Auftritt in der Serie A nach der Coronakrise überzeugt. Die Elf von Gian Piero Gasperini siegte in einem Nachtragsspiel gegen Sassuolo 4:1. Vor der Partie hatten sich die Spieler der Teams am Mittelkreis versammelt und eine Schweigeminute abgehalten. Die lombardische Stadt war eines der Epizentren der Pandemie in Italien. Auch Gasperini war mit dem Virus infiziert.