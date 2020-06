Jakob Ingebrigtsen läuft in Oslo 2.000-m-Europarekord

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen hat am Donnerstag bei den Impossible Games in Oslo vor Pappkarton-Fans in 4:50,01 Minuten einen europäischen Rekord über die selten gelaufenen 2.000 m aufgestellt. Parallel liefen vier Kenianer in Nairobi die gleiche Distanz, Timothy Cheruiyot benötigte als Schnellster 5:03,05. Das Mini-Meeting war das erste größere internationale seit der Corona-Pandemie.