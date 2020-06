76-Jähriger in Einfamilienhaus überfallen - Täter flüchtig

Ein 76-jähriger Mann ist am Donnerstag in seinem Haus in Bodensdorf am Ossiacher See (Gemeinde Steindorf, Bezirk Feldkirchen) von zwei maskierten Tätern überfallen worden. Die Männer bedrohten ihn mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und fesselten ihn im Keller des Einfamilienhauses, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die Fahndung nach den Tätern blieb auch am Nachmittag ohne Erfolg.