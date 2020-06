Mindestens 13 Tote bei Bootsunglück im Kongo

Auf einem See im Osten des Kongos sind bei einem Bootsunglück mindestens 13 Menschen getötet worden. Das Boot sei am Montag auf dem Albertsee, der an der Grenze zu Uganda liegt, mit 17 Menschen an Bord gekentert, sagte am Dienstag Ukumu Pierre Klaver, der führende Beamte der Region Mahagi. Zwei Menschen konnten demnach gerettet werden, zwei wurden noch vermisst.